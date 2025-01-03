Кахигао назначен спортивным директором «Спартака»

Фрэнсис Кахигао стал новым спортивным директором «Спартака» .

Об этом сообщила пресс-служба московского клуба.

«Кахигао родился и вырос в Лондоне, является воспитанником «Арсенала». Он выступал как полузащитник за молодежку родного клуба, а также за вторую команду «Барселоны» и вызывался в молодежную сборную Испании.

Из-за травм профессиональная карьера игрока получилось короткой, и уже в середине 90-х Кахигао вернулся в «Арсенал» как скаут. Он проработал в клубе 23 года. Отвечал за поиск талантов в Испании, затем — во всей Европе и Южной Америке, а со временем стал главой отдела международного скаутинга «Арсенала».

Кахигао внес свой вклад в победы лондонцев в эпоху Арсена Венгера. При непосредственном участии Франсиса в клубе в молодом возрасте оказались такие яркие в будущем звезды, как Сеск Фабрегас, Робин ван Перси и другие.

Покинув «Арсенал» в 2020 году, Кахигао стал техническим директором Федерации футбола Чили, а с прошлого года возглавлял отдел международных отношений и скаутинга в турецком «Галатасарае».

Приветствуем Франсиса Кахигао и желаем ему успешной работы в «Спартаке »!» – говорится в заявлении московского клуба.

55-летний испанский специалист уже приступил к работе.