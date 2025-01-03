Чемпионат Испании. «Валенсия» и «Реал» сыграют в перенесенном матче 12-го тура. Онлайн-трансляция начнется в 23:00

«Валенсия» принимает «Реал» в перенесенном матче Ла Лиги.

Встреча 12-го тура Ла Лиги должна была состояться на стадионе «Месталья» в начале ноября, однако была перенесена из-за наводнения в Валенсии, вызванного сильными ливнями и штормом.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 23:00 по московскому времени.

Чемпионат Испании

12-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги