Чемпионат Испании. «Валенсия» и «Реал» сыграют в перенесенном матче 12-го тура. Онлайн-трансляция начнется в 23:00
«Валенсия» принимает «Реал» в перенесенном матче Ла Лиги.
Встреча 12-го тура Ла Лиги должна была состояться на стадионе «Месталья» в начале ноября, однако была перенесена из-за наводнения в Валенсии, вызванного сильными ливнями и штормом.
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 23:00 по московскому времени.
12-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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