Сборная Украины по лыжным гонкам снялась с «Тур де Ски»
Сборная Украины по лыжным гонкам снялась с многодневки «Тур де Ски», которая проходит в Италии с 28 декабря по 5 января.
Об этом сообщил тренер команды Александр Пуцко.
«Мы снялись с «Тура», потому что хотели изменить план соревнований. Это выбор тренерского штаба. Теперь мы сосредоточимся на юниорском чемпионате мира и оставшихся этапах Кубка мира», – заявил Пуцко.
1 января украинские спортсмены не вышли на старт в гонках преследования. Рейс‑директор Международной федерации лыжного спорта (FIS) Михал Ламплот заявлял, что не располагает информацией о причинах их отсутствия.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Dagbladet
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