Сборная Украины по лыжным гонкам снялась с «Тур де Ски»

Сборная Украины по лыжным гонкам снялась с многодневки «Тур де Ски », которая проходит в Италии с 28 декабря по 5 января.

Об этом сообщил тренер команды Александр Пуцко.

«Мы снялись с «Тура», потому что хотели изменить план соревнований. Это выбор тренерского штаба. Теперь мы сосредоточимся на юниорском чемпионате мира и оставшихся этапах Кубка мира», – заявил Пуцко.

1 января украинские спортсмены не вышли на старт в гонках преследования. Рейс‑директор Международной федерации лыжного спорта (FIS) Михал Ламплот заявлял, что не располагает информацией о причинах их отсутствия.