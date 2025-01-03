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Сборная Украины по лыжным гонкам снялась с «Тур де Ски»

Сборная Украины по лыжным гонкам снялась с многодневки «Тур де Ски», которая проходит в Италии с 28 декабря по 5 января.

Об этом сообщил тренер команды Александр Пуцко.

«Мы снялись с «Тура», потому что хотели изменить план соревнований. Это выбор тренерского штаба. Теперь мы сосредоточимся на юниорском чемпионате мира и оставшихся этапах Кубка мира», – заявил Пуцко.

1 января украинские спортсмены не вышли на старт в гонках преследования. Рейс‑директор Международной федерации лыжного спорта (FIS) Михал Ламплот заявлял, что не располагает информацией о причинах их отсутствия.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Dagbladet
logoТур де Ски
Александр Пуцко
logoсборная Украины (лыжные гонки)
logoFIS
Михал Ламплот
лыжные гонки
logoсборная Украины жен (лыжные гонки)
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