Роналду о Саудовской Аравии: «Быть первой приехавшей звездой – честь. Люди воспринимают Криштиану как пример. Лига растет, звездные игроки делают ее еще лучше»

Криштиану Роналду высказался о своем влиянии на популярность саудовской лиги.

«Люди воспринимают Криштиану как пример не только на поле, но и за его пределами.

Для меня большая честь, что лига растет и многие звездные игроки приходят, чтобы сделать ее еще лучше, более конкурентоспособной. Быть ​​первой, скажем так, звездой, приехавшей сюда – честь, но я с нетерпением жду следующих 5-10 лет, когда лига будет продолжать совершенствоваться. Не только основные команды, но и академии.

Не только ради будущего саудовских [игроков] и лиги, но и ради страны и для того, чтобы конкурировать с другими чемпионатами – такова моя мечта. Я постараюсь помочь стране и лиге достичь этого и быть на этом уровне», – заявил нападающий «Аль-Насра ».