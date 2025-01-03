СКА прервал 11-матчевую победную серию ЦСКА. Команда Ротенберга выиграла 4 из 5 последних игр

СКА завершил победную серию ЦСКА в КХЛ.

Команда тренера Романа Ротенберга обыграла клуб из Москвы (6:3) в игре Фонбет чемпионата КХЛ .

Таким образом, у ЦСКА завершилась победная серия, которая продлилась 11 матчей.

Для СКА победа стала 4-й в 5 последних играх. Клуб из Петербурга имеет в активе 52 балла в 40 матчах и находится на 4-й строчке в таблице Запада.

ЦСКА набрал 57 баллов в 40 играх и занимает 2-е место в конференции.