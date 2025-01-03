«Ювентус» – «Милан». Онлайн-трансляция начнется в 22:00

«Ювентус» и «Милан» сыграют в матче 1/2 финала Суперкубка Италии.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.

В финал турнира уже вышел «Интер», который обыграл «Аталанту» (2:0).