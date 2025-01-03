Слуцкий о претензии к комментаторам: «Я не чувствую поддержки от них. В хоккее это единство – комментатор и тренер хвалят продукт. Футболисты не чувствуют, что мы в одной индустрии»
«У меня основная претензия – к уровню голой квалификации. Вы должны ее бесконечно ее повышать. Как и все. Футболисты должны повышать квалификацию, тренеры должны повышать квалификацию.
И мы все ошибаемся. Мы все пытаемся работать лучше. И мы все готовы к критике. Вы такие же члены футбольного сообщества. Первая претензия – много фактических ошибок.
Вторая претензия – моя личная. Я не чувствую, что футбольные комментаторы... Как в «Маугли» – мы с тобой одной крови. Я не чувствую поддержки от них.
Например, я чувствую, что в хоккее это единство – комментатор хвалит продукт, тренер хвалит продукт, канал пытается, то есть все заинтересованы.
Я не чувствую от комментаторов, и вообще от журналистов, вот этого единства. Все время попытка как-то найти, за что-то зацепиться, любое интервью – это провокационное вопросы.
Это всегда, как я называю, парковочная журналистка – бегают, что-то спрашивают. Футболисты и тренеры не чувствуют, что мы в одной индустрии», – сказал главный тренер «Шанхай Шеньхуа» Леонид Слуцкий.
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