Ротенберг поздравил отца с днем рождения: «Не могу представить себя вне спорта – заслуга моего папы. В каждой схватке в дзюдо и в жизни он боролся до конца – характер невероятной мощи»
Борис Романович Ротенберг – президент и владелец футбольного клуба «Сочи», вице-президент Федерации дзюдо России, руководитель гоночной программы SMP Racing.
«Важный день для нашей семьи и для меня особенно – день рождения у моего отца, Бориса Романовича.
Могу с уверенностью утверждать, что лучше всего характер человека видно в спорте. Умение много трудиться, терпеть ради результата, выжимать из себя максимум – без этого ломаются и быстро уходят.
Мой отец оставался в дзюдо несколько десятков лет, на татами его сила была особенно заметна. Он стал многократным чемпионом Ленинграда, после победы на чемпионате Союза стал мастером спорта. Затем начал и сам тренировать, 20 лет передавал свои знания и опыт, за что получил звание заслуженного тренера России. В каждой схватке на татами и в жизни отец боролся до конца.
Я мечтал быть похожим на него, обладать такой же силой духа, такой же крепостью характера. Он привел меня в спорт, что стало очень важной частью моего воспитания, а затем и всей жизни. Сейчас не могу представить себя вне спорта, без спорта – заслуга моего папы. Хочу сказать спасибо и за правильный пример перед глазами, и за важные жизненные советы – во многом я равнялся и продолжаю равняться на отца.
С днем рождения! Оставайся таким же несгибаемым и пробивным, продолжай показывать то, что проявило в тебе дзюдо – характер невероятной мощи. Желаю тебе профессиональных и личных успехов, крепчайшего здоровья и побольше радости в жизни. Всей семьей будем стараться, чтобы у тебя было как можно больше поводов улыбаться.
С праздником, отец!» – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Фото: t.me/rotenberg81
Ротенберг поздравил Знарка с днем рождения: «Настоящий челябинский мужик старой закалки, один из моих хоккейных учителей. Спасибо тебе за честный труд, за трофеи сборной и СКА»
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