Игроки «МЮ» ищут «крота», сливающего информацию из раздевалки. Агенты нескольких футболистов знают, кто виноват в утечках (Daily Mail)
Игроки «МЮ» ищут «крота», сливающего информацию из раздевалки.
Так, решения клуба по составу на матчи становились известны задолго до официальной огласки. Кто-то из стана команды передавал информацию третьим лицам.
Отмечается, что с этим сталкивался предыдущий главный тренер Эрик тен Хаг, а теперь в подобной ситуации находится Рубен Аморим.
По данным Daily Mail, звезды «Юнайтед» «превратились в следопытов», пытаясь определить, кто виновен в утечке данных в СМИ. Утверждается, что представители нескольких игроков после бесед со своими клиентами «знают, кто виноват».
«Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место в АПЛ, набрав 22 очка в 19 матчах.
«МЮ» в 7 очках от зоны вылета. У Аморима 4 поражения подряд – а впереди «Ливерпуль» и «Арсенал»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: GOAL
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