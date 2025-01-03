Игроки «МЮ» ищут «крота», сливающего информацию из раздевалки. Агенты нескольких футболистов знают, кто виноват в утечках (Daily Mail)

Игроки «МЮ» ищут «крота», сливающего информацию из раздевалки.

Так, решения клуба по составу на матчи становились известны задолго до официальной огласки. Кто-то из стана команды передавал информацию третьим лицам.

Отмечается, что с этим сталкивался предыдущий главный тренер Эрик тен Хаг , а теперь в подобной ситуации находится Рубен Аморим .

По данным Daily Mail, звезды «Юнайтед» «превратились в следопытов», пытаясь определить, кто виновен в утечке данных в СМИ. Утверждается, что представители нескольких игроков после бесед со своими клиентами «знают, кто виноват».

«Манчестер Юнайтед » занимает 14-е место в АПЛ, набрав 22 очка в 19 матчах.

«МЮ» в 7 очках от зоны вылета. У Аморима 4 поражения подряд – а впереди «Ливерпуль» и «Арсенал»