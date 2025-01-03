Ротенберг выиграл 150-й матч на посту главного тренера СКА. Только у Михайлова и Пучкова больше побед во главе клуба
Главный тренер СКА Роман Ротенберг выиграл 150-й матч в КХЛ.
Юбилейной для тренера стала победа в игре Фонбет чемпионата КХЛ против ЦСКА (6:3).
Ротенберг тренирует петербургский клуб с января 2022 года. По количеству побед он занимает третье место в истории СКА после Николая Пучкова (193) и Бориса Михайлова (238).
«150 побед на посту главного тренера СКА у Романа Ротенберга!
Больше него вместе с армейцами побеждали только легендарные Борис Михайлов и Николай Пучков.
Искренне поздравляем с этим достижением. Дальше – больше!» – говорится в сообщении СКА.
Фото: t.me/hcska
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал СКА
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