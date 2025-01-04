Малкин сделал передачу в матче с «Флоридой». У него 8+24 в 40 играх

Евгений Малкин сделал голевую передачу в матче с «Флоридой» (2:3 Б).

Форвард «Питтсбурга » набрал 32-е (8+24) очко в текущем чемпионате НХЛ , всего он провел 40 игр.

Сегодня за 21:20 (5:07 – в большинстве) у россиянина ни одного броска в створ ворот, 1 блок-шот, 1 силовой прием, 50% выигранных вбрасываний (2 из 4), полезность – «0».