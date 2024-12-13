НБА. «Миннесота» примет «Лейкерс», «Денвер» встретится с «Клипперс» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся восемь матчей.

«Лейкерс » без Леброна Джеймса сыграют в гостях с «Миннесотой». «Денвер » примет «Клипперс ». НБА Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.