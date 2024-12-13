Щербакова и Трусова в течение нескольких недель получат золото и серебро чемпионата Европы-2022 после дисквалификации Валиевой
Щербакова и Трусова в течение нескольких недель получат медали ЧЕ-2022.
Об этом сообщает корреспондент Спортс’‘ Майя Багрянцева.
На чемпионате Европы 2022 года победу одержала россиянка Камила Валиева. Второй стала Анна Щербакова, третьей – Александра Трусова.
Позднее Валиева была дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил, ее результаты начиная с чемпионата России-2022 аннулированы.
Золото чемпионата Европы перешло Щербаковой, серебро – Трусовой. Бронза достанется бельгийке Луне Хендрикс.
Международный союз конькобежцев планирует перераспределить награды в течение нескольких следующих недель.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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