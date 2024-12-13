Щербакова и Трусова в течение нескольких недель получат золото и серебро чемпионата Европы-2022 после дисквалификации Валиевой

Щербакова и Трусова в течение нескольких недель получат медали ЧЕ-2022.

Об этом сообщает корреспондент Спортс’‘ Майя Багрянцева.

На чемпионате Европы 2022 года победу одержала россиянка Камила Валиева . Второй стала Анна Щербакова , третьей – Александра Трусова .

Позднее Валиева была дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил, ее результаты начиная с чемпионата России-2022 аннулированы.

Золото чемпионата Европы перешло Щербаковой, серебро – Трусовой. Бронза достанется бельгийке Луне Хендрикс .

Международный союз конькобежцев планирует перераспределить награды в течение нескольких следующих недель.