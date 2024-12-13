Родри признан IFFHS игроком года. Винисиус – 2-й, Ямаль – 4-й, Мбаппе – 10-й
IFFHS признала Родри лучшим футболистом 2024 года.
Международная федерация футбольной истории и статистики приняла решение наградить полузащитника «Манчестер Сити» и сборной Испании по итогам календарного года.
В десятку лучших вошли:
1. Родри («Манчестер Сити») – 191 балл.
2. Винисиус Жуниор («Реал») – 166.
3. Джуд Беллингем («Реал») – 62.
4. Ламин Ямаль («Барселона») – 39.
5-6. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 35.
5-6. Даниэль Карвахаль («Реал») – 35.
7. Тони Кроос («Реал») – 10.
8. Харри Кейн («Бавария») – 9.
9. Лаутаро Мартинес («Интер») – 8.
10. Килиан Мбаппе («Реал» / «ПСЖ») – 7.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт IFFHS
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