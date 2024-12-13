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Родри признан IFFHS игроком года. Винисиус – 2-й, Ямаль – 4-й, Мбаппе – 10-й

IFFHS признала Родри лучшим футболистом 2024 года.

Международная федерация футбольной истории и статистики приняла решение наградить полузащитника «Манчестер Сити» и сборной Испании по итогам календарного года.

В десятку лучших вошли:

1. Родри («Манчестер Сити») – 191 балл.

2. Винисиус Жуниор («Реал») – 166.

3. Джуд Беллингем («Реал») – 62.

4. Ламин ЯмальБарселона») – 39.

5-6. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 35.

5-6. Даниэль Карвахаль («Реал») – 35.

7. Тони Кроос («Реал») – 10.

8. Харри Кейн («Бавария») – 9.

9. Лаутаро Мартинес («Интер») – 8.

10. Килиан Мбаппе («Реал» / «ПСЖ») – 7.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт IFFHS
logoВинисиус Жуниор
logoРодри
logoIFFHS
logoДаниэль Карвахаль
logoДжуд Беллингем
logoТони Кроос
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