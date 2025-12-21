Гришин о «Динамо»: «Казалось, что будут бороться за чемпионство с Карпиным – это разочарование. Спасти сезон может победа в Кубке, болельщики заждались трофеев»

Гришин: казалось, что «Динамо» с Карпиным будет бороться за чемпионство.

Бывший полузащитник «Динамо» Александр Гришин порассуждал об игре бело-голубых в нынешнем сезоне. Валерий Карпин покинул пост главного тренера команды в ноябре, исполняющим обязанности назначен Ролан Гусев.

«Главное разочарование первой части сезона – это московское «Динамо». С приходом Карпина казалось, что команда будет бороться за первое место. Личка ранее поднял планку достаточно высоко, ведь при нем команда боролась за золото. Все думали, что «Динамо» будет в чемпионской гонке. А они теперь они даже за медали не смогут в этом сезоне побороться, команда не так далеко от зоны переходных матчей находится сейчас.

Согласен с мнением, что «Динамо» может спасти сезон, если выиграет Кубок России . У команды давно нет трофеев, еще с тех времен, когда я играл за «Динамо»… Руководство адекватно поступает, делая ставку на Кубок в нынешней ситуации. Болельщики заждались трофеев», – заявил Гришин.

После 18 туров «Динамо » с 21 очком занимает 10-е место в турнирной таблице Мир РПЛ . От зоны переходных матчей команду отделяет 6 очков.