  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Гришин о «Динамо»: «Казалось, что будут бороться за чемпионство с Карпиным – это разочарование. Спасти сезон может победа в Кубке, болельщики заждались трофеев»
3

Гришин о «Динамо»: «Казалось, что будут бороться за чемпионство с Карпиным – это разочарование. Спасти сезон может победа в Кубке, болельщики заждались трофеев»

Гришин: казалось, что «Динамо» с Карпиным будет бороться за чемпионство.

Бывший полузащитник «Динамо» Александр Гришин порассуждал об игре бело-голубых в нынешнем сезоне. Валерий Карпин покинул пост главного тренера команды в ноябре, исполняющим обязанности назначен Ролан Гусев.

«Главное разочарование первой части сезона – это московское «Динамо». С приходом Карпина казалось, что команда будет бороться за первое место. Личка ранее поднял планку достаточно высоко, ведь при нем команда боролась за золото. Все думали, что «Динамо» будет в чемпионской гонке. А они теперь они даже за медали не смогут в этом сезоне побороться, команда не так далеко от зоны переходных матчей находится сейчас.

Согласен с мнением, что «Динамо» может спасти сезон, если выиграет Кубок России. У команды давно нет трофеев, еще с тех времен, когда я играл за «Динамо»… Руководство адекватно поступает, делая ставку на Кубок в нынешней ситуации. Болельщики заждались трофеев», – заявил Гришин.

После 18 туров «Динамо» с 21 очком занимает 10-е место в турнирной таблице Мир РПЛ. От зоны переходных матчей команду отделяет 6 очков.

Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...39472 голоса
Точно основной в «ПСЖ»Матвей Сафонов
Продолжит играть, но еще не 1-й номерПСЖ
Все равно 2-й номерЛюка Шевалье
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
logoВалерий Карпин
logoАлександр Гришин
logoFONBET Кубок России
logoМарцел Личка
болельщики
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кавазашвили о Карпине в «Динамо»: «Одной жопой нельзя сидеть на двух стульях. Пока он размазывает свое имя на два поста, так и останется посредственным тренером»
вчера, 15:27
Талалаев о «Динамо»: «Карпину не хватило времени и доверия руководства. Переход от креативного футбола к системному происходит с трениями, клуб не был готов ждать и терпеть»
19 декабря, 11:58
Наумов о Карпине и «Динамо»: «Разочарование года. Бывает, что тренер попадает не в ту команду. Возможно, он привел бы «Спартак» к медалям или чемпионству»
15 декабря, 04:06
Виталий Дьяков: «Динамо» не стоило увольнять Личку. Это большая ошибка»
13 декабря, 08:50
Главные новости
«Крузейро» ведет переговоры по Бителло. В хавбеке «Динамо» заинтересован тренер Тите (Goal)
10 минут назад
Черчесов сыграл в воротах и выиграл турнир ветеранов австрийской Бундеслиги
20 минут назадВидео
Кержаков опубликовал часть письма ФИФА: «Проверив данные, мы видим, что право на гол принадлежит А. Кержакову. Рекомендуем обращаться в РФС»
34 минуты назад
Андрей Аршавин: «Соболев не попадает в нить игры «Зенита», но клубу нужен русский нападающий на эту позицию, а кто? Сравнение с Холандом – некорректное, футболисты разного уровня»
50 минут назад
Виктор Гусев о молодых комментаторах: «Они хорошо разбираются в футболе, но у меня претензии к их русскому языку – путают не/ни, запятые в тексте. Совершенно другой уровень образования»
52 минуты назад
Франк об удалениях с «Ливерпулем»: «Считаю неправильной красную Симонса – он двигался, а нога ван Дейка оказалась под ударом. Не знаю, за что была первая желтая Ромеро»
сегодня, 08:45
Тренер «Севильи» Альмейда о матче с «Реалом»: «Судейство было ужасным, арбитры высокомерны. Я не клоун, произошедшее просто нелепо. Запросите аудиозаписи микрофонов судей»
сегодня, 08:19
Чемпионат Испании. «Атлетико» в гостях у «Жироны», «Барселона» сыграет с «Вильярреалом»
сегодня, 06:59
«Зенит» передумал продавать Нино зимой на фоне борьбы за титул. «Флуминенсе», «Палмейрас» и «Крузейро» могут вернуться к переговорам летом (Globo)
сегодня, 06:25
Кержаков может догнать Дзюбу по голам за сборную, обмен Дивеева на Гонду, Петросян выиграла чемпионат России, «Ливерпуль» и «Реал» победили, Овечкин снова не забил и другие новости
сегодня, 06:10
Ко всем новостям
Последние новости
Гасперини об 1:2 с «Юве»: «Нам не хватало качества для атаки. Фергюсон меня не убеждает, новички «Ромы» не вошли в ритм. Дибалу и Соуле нельзя сравнивать с другими»
33 минуты назад
«Зенит» не получал от «Флуминенсе» предложений по Нино (Legalbet)
сегодня, 08:44
Кубок Франции. «Монако» Головина встретится с «Осером», «Марсель» сыграет с «Бурк-ан-Бресс»
вчера, 21:52
Чемпионат Германии. «Бавария» встретится с «Хайденхаймом», «Майнц» против «Санкт-Паули»
сегодня, 08:02
Колыванов об обмене Дивеева в «Зенит»: «Для ЦСКА это минус. Где они еще найдут такого российского центрального защитника?»
сегодня, 07:57
Юлманд о 3-м месте «Байера»: «У нас новая команда и хорошие перспективы»
сегодня, 07:41
«Астон Вилла» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
сегодня, 07:26
Гунько о 6-м месте «Спартака»: «Тренерская неясность долго не давала стабильные очки и игру»
сегодня, 07:16
Спортс’’ покажет мультикаст пяти матчей 1/32 финала Кубка Франции, в том числе «Монако» Головина, совместно с ТВ Старт. Начало студии в 16:30
сегодня, 06:52Видео
«Хайденхайм» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
сегодня, 06:50