Министр спорта Михаил Дегтярев избран на пост главы Олимпийского комитета России
Михаил Дегтярев избран на пост президента Олимпийского комитета России.
Выборы состоялись сегодня, 13 декабря, на Олимпийском собрании в Москве.
Дегтярев, являющийся министром спорта России, был единственным кандидатом на пост главы ОКР. По итогам открытого голосования он получил 197 голосов, двое воздержались.
Кто реально управляет нашим спортом? От помощника Путина до Дегтярева и федераций
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс
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