Министр спорта Михаил Дегтярев избран на пост главы Олимпийского комитета России

Михаил Дегтярев избран на пост президента Олимпийского комитета России.

Выборы состоялись сегодня, 13 декабря, на Олимпийском собрании в Москве.

Дегтярев, являющийся министром спорта России, был единственным кандидатом на пост главы ОКР. По итогам открытого голосования он получил 197 голосов, двое воздержались.

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