  Гасперини об 1:2 с «Юве»: «Нам не хватало качества для атаки. Фергюсон меня не убеждает, новички «Ромы» не вошли в ритм. Дибалу и Соуле нельзя сравнивать с другими»
Гасперини об 1:2 с «Юве»: «Нам не хватало качества для атаки. Фергюсон меня не убеждает, новички «Ромы» не вошли в ритм. Дибалу и Соуле нельзя сравнивать с другими»

Гасперини об 1:2 с «Юве»: «Роме» не хватило качества и точности в атаке.

Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини высказался об игре против «Ювентуса» (1:2) в 16-м туре Серии А.

«Слишком много неудачных передач в атаке, хотя были благоприятные условия для создания им проблем. Нам не хватало качества, чтобы создавать моменты для нападающих, и немного точности.

У нас сильная база, посмотрим, но я убежден, что мы можем преуспеть. Прорывы Йылдыза и Консейсау всегда опасны, но большую часть первого тайма мы мало уступали. Наши футболисты показывают высокий уровень игры, даже те, кто играл меньше, как Ренсх и Зелковски.

Поставил бы я снова Фергюсона? Нет, он меня не убеждает, и во втором тайме тоже. Он еще не совсем вошел в ритм. Не только он, но и некоторые другие новички. Мы не очень хорошо играли с Дибалой и Соуле, но у них невероятное техническое мастерство, мы не можем сравнивать их с другими. Я бы снова сделал тот же выбор.

Те, кто вышел в стартовом составе, на мой взгляд, лучшие. Остальные выходят на замену, потому что играть в таком темпе все 90 минут непросто. Сейчас «Рома» пытается улучшить и укрепить свою атакующую линию. Я покидаю этот матч с гораздо более ясными мыслями. У Бэйли были претензии, и ему пришлось уйти», – сказал Гасперини.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
