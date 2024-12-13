European Aquatics опубликовала новость о победе Лифинцева на ЧМ по плаванию. Ранее его победы не упоминались

European Aquatics опубликовала новость о победе Мирона Лифинцева на ЧМ по плаванию.

Сегодня Лифинцев выиграл золото на дистанции 100 м на спине на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште с юниорским мировым рекордом (22,47).

После заплыва Европейская лига плавания (European Aquatics) в соцсетях опубликовала результаты россиянина.

«Мирон Лифинцев (NAB*) установил юниорский мировой рекорд в плавании на 50 м на спине, это его второй рекорд на чемпионате мира в Будапеште», – говорится в публикации.

Ранее Лифинцев с юниорским мировым рекордом выиграл золото на дистанции 100 м на спине. После этого European Aquatics в своих соцсетях опубликовала результаты серебряного и бронзового призеров заплыва, не упомянув Лифинцева. Позднее публикация была удалена.

NAB* – нейтральные атлеты из России.