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European Aquatics опубликовала новость о победе Лифинцева на ЧМ по плаванию. Ранее его победы не упоминались

European Aquatics опубликовала новость о победе Мирона Лифинцева на ЧМ по плаванию.

Сегодня Лифинцев выиграл золото на дистанции 100 м на спине на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште с юниорским мировым рекордом (22,47). 

После заплыва Европейская лига плавания (European Aquatics) в соцсетях опубликовала результаты россиянина. 

«Мирон Лифинцев (NAB*) установил юниорский мировой рекорд в плавании на 50 м на спине, это его второй рекорд на чемпионате мира в Будапеште», – говорится в публикации. 

Ранее Лифинцев с юниорским мировым рекордом выиграл золото на дистанции 100 м на спине. После этого European Aquatics в своих соцсетях опубликовала результаты серебряного и бронзового призеров заплыва, не упомянув Лифинцева. Позднее публикация была удалена. 

NAB* – нейтральные атлеты из России. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: European Aquatics
European Aquatics (LEN)
logoМирон Лифинцев
чемпионат мира на короткой воде
плавание
logoсборная России
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