Юлманд о 3-м месте «Байера»: «У нас новая команда и хорошие перспективы»

Юлманд о 3-м месте «Байера»: у нас новая команда и хорошие перспективы.

Тренер «Байера» Каспер Юлманд оценил 3-е место команды в Бундеслиге после 15 матчей. В субботу леверкузенцы обыграли «РБ Лейпциг» (3:1).

«Я очень доволен. У нас новая команда с новыми игроками, мы играем в Кубке, и у нас хорошие перспективы с 29 очками [в Бундеслиге]. Мы провели много матчей, команда очень усердно работала и показала отличные результаты. У нас была четкая философия: хорошие лидеры и много молодых талантов.

Тем не менее мне не понравилась первая часть второго тайма – мы можем играть лучше. Но в целом мы сыграли очень хорошо», – сказал Юлманд.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт Бундеслиги
