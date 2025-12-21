Юлманд о 3-м месте «Байера»: «У нас новая команда и хорошие перспективы»
Юлманд о 3-м месте «Байера»: у нас новая команда и хорошие перспективы.
Тренер «Байера» Каспер Юлманд оценил 3-е место команды в Бундеслиге после 15 матчей. В субботу леверкузенцы обыграли «РБ Лейпциг» (3:1).
«Я очень доволен. У нас новая команда с новыми игроками, мы играем в Кубке, и у нас хорошие перспективы с 29 очками [в Бундеслиге]. Мы провели много матчей, команда очень усердно работала и показала отличные результаты. У нас была четкая философия: хорошие лидеры и много молодых талантов.
Тем не менее мне не понравилась первая часть второго тайма – мы можем играть лучше. Но в целом мы сыграли очень хорошо», – сказал Юлманд.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт Бундеслиги
