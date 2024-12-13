Йоханнесу Бо осталось 9 побед на Кубке мира до повторения рекорда Бьорндалена

Йоханнесу Бо осталось выиграть 9 гонок, чтобы повторить рекорд Бьорндалена.

Сегодня Бо взял золото в спринте на этапе Кубка мира в Хохфильцене . Всего на его счету 130 наград на КМ (86-24-20).

Рекорд по количеству побед принадлежит соотечественнику Бо Уле Эйнару Бьорндалену, у которого 95 золотых медалей.

На третьем месте идет француз Мартен Фуркад , он побеждал на Кубке мира 83 раза.