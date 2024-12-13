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Михаил Дегтярев: «Пора прекратить агрессивную риторику в адрес наших международных коллег. Многие из них давно поняли, что глобальный спорт без России не летит»

Дегтярев заявил, что важно сохранить возможность выступать на мировой арене.

Министр спорта России Михаил Дегтярев сегодня был избран на пост президента Олимпийского комитета России. Он был единственным кандидатом на эту должность.

«Сегодня российский спорт сталкивается с беспрецедентным внешним давлением. Тысячи наших спортсменов подвергаются дискриминации. Цель этих санкций очевидна: не только дискриминировать наш спорт, но спровоцировать нас на ответные действия, заставить хлопнуть дверью.

Результат этого предсказуем: возвращение России на мировую спортивную арену после самоизоляции было бы фактически невозможным – просто некому будет выступать на том высоком уровне, к которому наш национальный спорт шел более 100 лет.

Чтобы избежать этого фатального сценария, сейчас особенно важно не поддаваться лишним эмоциям и сохранить для наших атлетов любую возможность завоевывать медали на международных соревнованиях и привозить их домой – в Россию.

Они от российского гражданства не отказываются, во всем мире знают, какую страну они представляют. И мы не должны создавать для них дополнительные препятствия изнутри.

Нам пора прекратить агрессивную риторику в адрес наших международных коллег. Многие из них, в том числе и члены МОК, давно поняли, что глобальный спорт без России «не летит». Во время многочисленных неофициальных контактов они прямо говорят, что хотят возвращения России в международное олимпийское движение.

По тем же причинам все новые межгосударственные форматы, как Игры БРИКС, Игры ШОС, Игры будущего, Союзные игры и другие соревнования, организованные Россией, проводятся не вместо, а вместе с традиционными международных состязаниями и в соответствии с международным спортивным календарем.

Вместе с тем, качественное усиление юридической борьбы за возвращение российского флага на Олимпийские, Паралимпийские и Сурдлимпийские игры – это важная составляющая нашего плана», – приводит слова Дегтярева сайт ОКР

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ОКР
logoМихаил Дегтярев
ОКР
Политика
Игры БРИКС
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