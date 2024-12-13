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Дегтярев о стратегии ОКР: «Снятие ограничений, полноценное участие спортсменов под флагом России, интеграция в международные организации. Процесс идет»

Михаил Дегтярев рассказал о стратегии Олимпийского комитета России.

Сегодня в Москве проходит олимпийское собрание, в ходе которого состоятся выборы нового президента ОКР. Дегтярев является единственным кандидатом на этот пост. 

«Мы в стратегии действий зафиксировали снятие ограничений, полноценное участие спортсменов под национальным флагом России, интеграцию в международные организации – процесс этот идет, – восстановление статуса РУСАДА и признание нашего комитета в МОК», – заявил министр спорта РФ во время выступления на собрании.

Также он сообщил, что объединять ОКР и Министерство спорта России не планируется. 

«Создать «единое окно» – ключевая составляющая процесса возвращения России в мировой спорт. При этом автономность ОКР будет сохранена, никакого объединения ОКР и Минспорта не будет, речь идет о согласованных действиях по возвращении в мировой спорт.

Вызывает некоторое удивление, что в штате у нас в олимпийском комитете лишь три осталось, по-моему, два уже юриста. Для эффективной реализации этих и других задач необходимо оптимизировать процесс управления в нашем национальном спорте, создать единый канал связи с международным спортивным сообществом.

По сути, сформировать единое окно и единый юридический медийный штаб по всем спортивным вопросам. Это позволит вести многосторонние переговоры и постепенно расширять равноправное международное спортивное сотрудничество вместе», – приводит слова Дегтярева РИА Новости. 

«Считаю себя блогером, подписывайтесь!» Встретили Дегтярева без пиджака

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Р-Спорт»
logoОлимпийская сборная России
ОКР
Министерство спорта России
logoМихаил Дегтярев
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