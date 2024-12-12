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  • Кубок мира. Спринт. Брезаз-Буше стартует 20-й, Жанмонно – 46-й, Давидова – 50-й, Эльвира Оберг – 52-й, Пройс – 62-й, Минккинен – 70-й
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Кубок мира. Спринт. Брезаз-Буше стартует 20-й, Жанмонно – 46-й, Давидова – 50-й, Эльвира Оберг – 52-й, Пройс – 62-й, Минккинен – 70-й

Оберг, Жанмонно, Симон, Давидова, Пройс пробегут спринт на Кубке мира в Австрии.

Гонка пройдет 13 декабря.

Кубок мира по биатлону-2024/25

2-й этап

Хохфильцен, Австрия

Спринт, женщины

Начало – 13:30 по московскому времени, прямая трансляция – на Okko.

Старт-лист

1. Екатерина Аввакумова (Южная Корея)

5. Софи Шово (Франция)

6. Байба Бендика (Латвия)

7. Селина Гротиан (Германия)

12. Юни Арнеклейв (Норвегия)

16. Лена Хекки-Гросс (Швейцария)

18. Ханна Оберг (Швеция)

20. Жюстин Брезаз-Буше (Франция)

33. Эмили Калкенберг (Норвегия)

38. Гру Рандбю (Норвегия)

42. Алина Стремоус (Молдова)

44. Осеан Мишлон (Франция)

46. Лу Жанмонно (Франция)

48. Жюлия Симон (Франция)

50. Маркета Давидова (Чехия)

52. Эльвира Оберг (Швеция)

54. Доротея Вирер (Италия)

57. Марен Киркеэйде (Норвегия)

58. Лиза Тереза Хаузер (Австрия)

60. Элла Халварссон (Швеция)

62. Франциска Пройс (Германия)

66. Ванесса Фойгт (Германия)

68. Каролине Кноттен (Норвегия)

70. Суви Минккинен (Финляндия)

72. Юлия Таннхаймер (Германия)

Полный старт-лист – здесь.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
результаты
logoКубок мира по биатлону
спринт (жен)
logoХохфильцен
logoсборная Молдовы жен
logoсборная Германии жен
logoКаролине Кноттен
logoОсеан Мишлон
logoЮни Арнеклейв
logoЛена Хекки-Гросс
logoЛу Жанмонно
logoсборная Италии жен
logoФранциска Пройс
logoсборная Швеции жен
logoБайба Бендика
logoСофи Шово
logoсборная Норвегии жен
logoЮлия Таннхаймер
logoЭмили Калкенберг
logoСелина Гротиан
logoАлина Стремоус
logoЭлла Халварссон
logoсборная Швейцарии жен
logoЛиза Тереза Хаузер
logoМарен Киркеэйде
logoГру Рандбю
logoВанесса Фойгт
logoДоротея Вирер
logoсборная Латвии жен
logoЭльвира Оберг
logoсборная Южной Кореи жен
logoЕкатерина Аввакумова
logoсборная Австрии жен
logoсборная Франции жен
logoЖюстин Брезаз-Буше
logoЖюлия Симон
logoсборная Финляндии жен
logoСуви Минккинен
logoсборная Чехии жен
logoМаркета Давидова
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