Кубок мира. Спринт. Брезаз-Буше стартует 20-й, Жанмонно – 46-й, Давидова – 50-й, Эльвира Оберг – 52-й, Пройс – 62-й, Минккинен – 70-й

Оберг, Жанмонно, Симон, Давидова, Пройс пробегут спринт на Кубке мира в Австрии.

Гонка пройдет 13 декабря. Кубок мира по биатлону-2024/25 2-й этап Хохфильцен, Австрия Спринт, женщины Начало – 13:30 по московскому времени, прямая трансляция – на Okko . Старт-лист 1. Екатерина Аввакумова (Южная Корея) 5. Софи Шово (Франция) 6. Байба Бендика (Латвия) 7. Селина Гротиан (Германия) 12. Юни Арнеклейв (Норвегия) 16. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) 18. Ханна Оберг (Швеция) 20. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) 33. Эмили Калкенберг (Норвегия) 38. Гру Рандбю (Норвегия) 42. Алина Стремоус (Молдова) 44. Осеан Мишлон (Франция) 46. Лу Жанмонно (Франция) 48. Жюлия Симон (Франция) 50. Маркета Давидова (Чехия) 52. Эльвира Оберг (Швеция) 54. Доротея Вирер (Италия) 57. Марен Киркеэйде (Норвегия) 58. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) 60. Элла Халварссон (Швеция) 62. Франциска Пройс (Германия) 66. Ванесса Фойгт (Германия) 68. Каролине Кноттен (Норвегия) 70. Суви Минккинен (Финляндия) 72. Юлия Таннхаймер (Германия) Полный старт-лист – здесь .