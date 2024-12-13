«Ман Сити» возглавляет клубный рейтинг УЕФА, «Реал» – 2-й, «Бавария» – 3-я. «Зенит» опустился на 112-е место, «Спартак» – на 123-е, «Локо» – на 151-е, «Краснодар» – на 183-е
УЕФА обновил рейтинг европейских клубов.
Первую строчку рейтинга занимает «Манчестер Сити». На втором месте – «Реал», на третьем – «Бавария».
Все российские команды, попавшие в топ-200 списка, опустились в рейтинге.
1) «Манчестер Сити»;
2) «Реал Мадрид»;
3) «Бавария»;
4) «Ливерпуль»;
5) «Рома»;
6) «ПСЖ»;
7) «Челси»;
8) «Боруссия» Дортмунд»;
9) «Интер»;
10) «Вильярреал»;
11) «Байер»;
12) «МЮ»
13) «Барселона»
14) «Бенфика»;
15) «Порту»
16) «Атлетико»
17) «Арсенал»
18) «Лейпциг»;
19) «Аталанта»
20) «Вест Хэм»
...
112) «Зенит»;
...
123) «Спартак»;
...
151) «Локомотив»;
...
183) «Краснодар»;
...
333) ЦСКА;
334) «Ростов»;
335) «Динамо» Москва.
Напомним, рейтинг рассчитывается исходя из последних пяти сезонов.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт УЕФА
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