«Ман Сити» возглавляет клубный рейтинг УЕФА, «Реал» – 2-й, «Бавария» – 3-я. «Зенит» опустился на 112-е место, «Спартак» – на 123-е, «Локо» – на 151-е, «Краснодар» – на 183-е