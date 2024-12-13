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  • «Ман Сити» возглавляет клубный рейтинг УЕФА, «Реал» – 2-й, «Бавария» – 3-я. «Зенит» опустился на 112-е место, «Спартак» – на 123-е, «Локо» – на 151-е, «Краснодар» – на 183-е
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«Ман Сити» возглавляет клубный рейтинг УЕФА, «Реал» – 2-й, «Бавария» – 3-я. «Зенит» опустился на 112-е место, «Спартак» – на 123-е, «Локо» – на 151-е, «Краснодар» – на 183-е

УЕФА обновил рейтинг европейских клубов.

Первую строчку рейтинга занимает «Манчестер Сити». На втором месте – «Реал», на третьем – «Бавария».

Все российские команды, попавшие в топ-200 списка, опустились в рейтинге.

1) «Манчестер Сити»;

2) «Реал Мадрид»;

3) «Бавария»;

4) «Ливерпуль»;

5) «Рома»; 

6) «ПСЖ»;

7) «Челси»; 

8) «Боруссия» Дортмунд»;

9) «Интер»;

10) «Вильярреал»;

11) «Байер»;

12) «МЮ»

13) «Барселона»

14) «Бенфика»;

15) «Порту»

16) «Атлетико»

17) «Арсенал»

18) «Лейпциг»;

19) «Аталанта»

20) «Вест Хэм»

...

112) «Зенит»;

...

123) «Спартак»;

...

151) «Локомотив»;

...

183) «Краснодар»;

...

331-332) «Рубин», «Сочи»;

333) ЦСКА;

334) «Ростов»;

335) «Динамо» Москва.

Напомним, рейтинг рассчитывается исходя из последних пяти сезонов.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт УЕФА
logoЛиверпуль
logoРеал Мадрид
logoБавария
logoМанчестер Сити
logoЧелси
logoБоруссия Дортмунд
logoПСЖ
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logoБарселона
logoМанчестер Юнайтед
logoИнтер
logoВильярреал
logoБайер
logoАрсенал
logoАтлетико
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