«Зенит» не получал от «Флуминенсе» предложений по Нино (Legalbet)

«Флуминенсе» не направлял «Зениту » предложений о трансфере защитника Нино.

Никто из бразильского клуба не связывался с сине-бело-голубыми и не запрашивал информацию об условиях сделки, сообщает Legalbet.

20 декабря президент «Флуминенсе» Маттеус Монтенегро говорил о договоренности с Нино и об игнорировании петербуржцами запросов по поводу трансфера.

Ранее была информация, что «Флуминенсе » и «Крузейро» заинтересованы в покупке Нино .