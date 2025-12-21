1

«Зенит» не получал от «Флуминенсе» предложений по Нино (Legalbet)

«Флуминенсе» не направлял «Зениту» предложений о трансфере защитника Нино.

Никто из бразильского клуба не связывался с сине-бело-голубыми и не запрашивал информацию об условиях сделки, сообщает Legalbet.

20 декабря президент «Флуминенсе» Маттеус Монтенегро говорил о договоренности с Нино и об игнорировании петербуржцами запросов по поводу трансфера.

Ранее была информация, что «Флуминенсе» и «Крузейро» заинтересованы в покупке Нино.

Опубликовано: Sports
Источник: Legalbet
logoНино Мота
logoпремьер-лига Россия
возможные трансферы
logoвысшая лига Бразилия
logoФлуминенсе
logoЗенит
