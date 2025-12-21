Черчесов сыграл в воротах и выиграл турнир ветеранов австрийской Бундеслиги.

Станислав Черчесов сыграл в воротах на турнире ветеранов австрийской Бундеслиги и выиграл его.

«Станислав Саламович во время отпуска принял участие в международном новогоднем турнире футбольных ветеранов-чемпионов австрийской Бундеслиги, первенств мира и Европы.

Наш главный тренер защищал ворота одной из команд, которая по итогам проводящегося ежегодно турнира стала чемпионом.

Поздравительных реакций для Саламовича за яркую и надежную игру!» – говорится в сообщении «Ахмата».

Напомним, Черчесов провел 182 игры за «Тироль» в 1996-2002 годах и стал трехкратным чемпионом Австрии. Он также выступал в Германии за дрезденское «Динамо» (1993-1995).