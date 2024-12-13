Ирина Роднина: «Футбол – не национальный вид спорта. Мы там в лидерах с конца. Не наша игра. Хоккей – наша. Так было всегда»
Ирина Роднина не считает футбол национальным видом спорта в России.
По результатам декабрьского опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), россияне назвали хоккей главным национальным видом спорта.
«Футбол – популярный, но точно не национальный вид спорта. Мы там в лидерах с конца. Просто это не наша игра.
Хоккей – наша. И так было всегда», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
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