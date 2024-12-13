Ирина Роднина: «Футбол – не национальный вид спорта. Мы там в лидерах с конца. Не наша игра. Хоккей – наша. Так было всегда»

Ирина Роднина не считает футбол национальным видом спорта в России.

По результатам декабрьского опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), россияне назвали хоккей главным национальным видом спорта.

«Футбол – популярный, но точно не национальный вид спорта. Мы там в лидерах с конца. Просто это не наша игра.

Хоккей – наша. И так было всегда», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина.