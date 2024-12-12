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  • Кубок мира. Спринт. Понсилуома стартует 22-м, Фийон-Майе – 44-м, Йоханнес Бо – 48-м, Самуэльссон – 54-м, Жаклен – 58-м, Перро – 68-м, Тарьей Бо – 72-м
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Кубок мира. Спринт. Понсилуома стартует 22-м, Фийон-Майе – 44-м, Йоханнес Бо – 48-м, Самуэльссон – 54-м, Жаклен – 58-м, Перро – 68-м, Тарьей Бо – 72-м

Братья Бо, Самуэльссон, Жаклен, Фийон-Майе пробегут спринт на Кубке мира.

Гонка пройдет 13 декабря.

Кубок мира по биатлону-2024/25

2-й этап

Хохфильцен, Австрия

Спринт, мужчины

Начало – 16:20 по московскому времени, прямая трансляция – на Okko.

Старт-лист

9. Мартин Улдал (Норвегия)

12. Тимофей Лапшин (Южная Корея)

16. Юстус Штрелов (Германия)

17. Йеспер Нелин (Швеция)

18. Томмазо Джакомель (Италия)

22. Мартин Понсилуома (Швеция)

25. Андрей Расторгуев (Латвия)

26. Симон Эдер (Австрия)

27. Теро Сеппяля (Финляндия)

28. Филипп Хорн (Германия)

29. Симон Кайзер (Германия)

32. Йоханнес Кюн (Германия)

38. Антонин Гигонна (Франция)

40. Дмитрий Пидручный (Украина)

42. Кэмпбелл Райт (США)

44. Кентен Фийон-Майе (Франция)

46. Яков Фак (Словения)

48. Йоханнес Бо (Норвегия)

50. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия)

54. Себастьян Самуэльссон (Швеция)

56. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия)

58. Эмильен Жаклен (Франция)

60. Фабьен Клод (Франция)

62. Филипп Наврат (Германия)

64. Вебьорн Сорум (Норвегия)

65. Лукас Хофер (Италия)

66. Эндре Стремсхайм (Норвегия)

68. Эрик Перро (Франция)

72. Тарьей Бо (Норвегия)

107. Александр Стародубец (Южная Корея)

Полный старт-лист – здесь.

Расписание второго этапа Кубка мира по биатлону в Хохфильцене

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
результаты
logoХохфильцен
спринт
logoКубок мира по биатлону
logoсборная Швеции
logoсборная Южной Кореи
logoМартин Понсилуома
Мартин Улдал
logoсборная Италии по биатлону
logoсборная Германии
logoТимофей Лапшин
logoЮстус Штрелов
logoсборная Норвегии
logoЙеспер Нелин
logoТоммазо Джакомель
logoСебастьян Самуэльссон
Симон Кайзер
logoсборная Австрии
logoТеро Сеппяля
logoЯков Фак
logoСтурла Хольм Лагрейд
logoЙоханнес Бо
logoВетле Шостад Кристиансен
logoДмитрий Пидручный
logoКентен Фийон-Майе
logoСимон Эдер
logoАнтонин Гигонна
logoАндрей Расторгуев
logoсборная Украины
logoЙоханнес Кюн
logoсборная США
logoФилипп Хорн
logoсборная Финляндии
logoсборная Латвии
logoсборная Словении
logoсборная Франции
logoКэмпбелл Райт
logoЭмильен Жаклен
logoФабьен Клод
logoВебьорн Сорум
logoФилипп Наврат
logoЛукас Хофер
Александр Стародубец
logoТарьей Бо
logoЭндре Стремсхайм
logoЭрик Перро
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