Кубок мира. Спринт. Понсилуома стартует 22-м, Фийон-Майе – 44-м, Йоханнес Бо – 48-м, Самуэльссон – 54-м, Жаклен – 58-м, Перро – 68-м, Тарьей Бо – 72-м

Братья Бо, Самуэльссон, Жаклен, Фийон-Майе пробегут спринт на Кубке мира.

Гонка пройдет 13 декабря.

Кубок мира по биатлону-2024/25

2-й этап

Хохфильцен, Австрия

Спринт, мужчины

Начало – 16:20 по московскому времени, прямая трансляция – на Okko .

Старт-лист

9. Мартин Улдал (Норвегия)

12. Тимофей Лапшин (Южная Корея)

16. Юстус Штрелов (Германия)

17. Йеспер Нелин (Швеция)

18. Томмазо Джакомель (Италия)

22. Мартин Понсилуома (Швеция)

25. Андрей Расторгуев (Латвия)

26. Симон Эдер (Австрия)

27. Теро Сеппяля (Финляндия)

28. Филипп Хорн (Германия)

29. Симон Кайзер (Германия)

32. Йоханнес Кюн (Германия)

38. Антонин Гигонна (Франция)

40. Дмитрий Пидручный (Украина)

42. Кэмпбелл Райт (США)

44. Кентен Фийон-Майе (Франция)

46. Яков Фак (Словения)

48. Йоханнес Бо (Норвегия)

50. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия)

54. Себастьян Самуэльссон (Швеция)

56. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия)

58. Эмильен Жаклен (Франция)

60. Фабьен Клод (Франция)

62. Филипп Наврат (Германия)

64. Вебьорн Сорум (Норвегия)

65. Лукас Хофер (Италия)

66. Эндре Стремсхайм (Норвегия)

68. Эрик Перро (Франция)

72. Тарьей Бо (Норвегия)

107. Александр Стародубец (Южная Корея)

Полный старт-лист – здесь .

Расписание второго этапа Кубка мира по биатлону в Хохфильцене