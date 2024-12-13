«Боруссия» о возрасте Мукоко: «Дата рождения зафиксирована в документах, выданных немецкими властями. Игрок и биологические родители подтверждали ее»

«Боруссия» отреагировала на информацию об изменении возраста Юссуфа Мукоко.

Ранее приемный отец футболиста заявил , что тот родился в 2000-м, а не 2004-м.

«В случае с Юссуфа Мукоко биологические родители и даты рождения зафиксированы в официальных документах, удостоверяющих личность, и свидетельстве о рождении, выданном немецкими властями. Эти документы действительны и по сей день и являются основанием для получения права и разрешения играть за клубы как в Германии, так и за рубежом, и, конечно же, за сборные, такие как сборная Германии U21.

Обратите внимание, что и игрок, и его биологические родители, указанные в вышеупомянутых документах, сообщили нам и, в случае родителей, даже третьим лицам под присягой в рамках судебного разбирательства, что информация, содержащаяся в вышеупомянутых официальных документах, соответствует действительности.

Такое положение дел, разумеется, имеет решающее значение для нас, DFB и нынешнего клуба игрока [«Ниццы»]», – сообщила «Боруссия ».