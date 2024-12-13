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Евгения Медведева: «Володин предлагал мне встать в пару, я оскорбилась. Был контекст – у тебя в одиночном не очень получается, попробуешь в пары?»

Евгения Медведева рассказала, что Никита Володин предлагал ей встать в пару.

Сейчас Володин выступает в парном катании за Германию с Минервой Фабьен Хазе, они – двукратные победители Финала Гран-при, бронзовые призеры ЧМ. 

– Помню, как Никита Володин предлагал мне с ним в пару встать! У меня сих пор в директе сообщение от него. Я еще так оскорбилась: «В смысле? Ты серьезно думаешь, что я пойду в пару сейчас, на пике своей карьеры?»

– А могла сейчас финал Гран-при выиграть.

– Это было... По-моему, ковид начался, где-то там. Могу ошибаться. Это не звездняк. Просто когда одиночнику предлагают встать в пару, мы заведомо читаем контекст – типа у тебя в одиночном не очень получается, может, в пары попробуешь?

У тебя карьера на спад идет, что-то ты уже ничего не выигрываешь – давай в пары. Вот именно тот контекст был для меня, и я тогда оскорбилась. Сейчас я понимаю, что у Никиты в тот момент было просто отчаяние.

– Оказавшись сейчас перед Никитой Володиным, что бы ты ему сказала?

– Я бы руку пожала вообще. Офигенно, это очень круто, – сказала двукратная чемпионка мира в шоу «Каток» на ютуб-канале «ДоброFON».

«Пусть идут куда угодно! Это не потеря». Наши фигуристы разбегаются по странам, но бомонду все равно

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ДоброFON
женское катание
Никита Володин
logoсборная Германии
logoсборная России
пары
logoЕвгения Медведева
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