Винисус – лучший игрок прошлого сезона по версии Marca. Беллингем – 2-й, Родри – 3-й, Ямаль – 4-й, Холанд – 6-й, Мбаппе – 8-й, Месси – 24-й, Роналду – 49-й

Marca представила рейтинг лучших игроков прошлого сезона.

Отмечается, что выбор был сделан жюри, состоящим из более 100 бывших футболистов, журналистов и аналитиков со всего мира. В первой пятерке представлены трое игроков «Реала », в десятку, если учитывать ранее игравшего за «ПСЖ» Килиана Мбаппе , попали пятеро.

Топ-20 выглядит следующим образом:

1. Винисиус Жуниор («Реал», сборная Бразилии );

2. Джуд Беллингем («Реал», сборная Англии);

3. Родри («Манчестер Сити», сборная Испании);

4. Ламин Ямаль («Барселона», сборная Испании);

5. Дани Карвахаль («Реал», сборная Испании);

6. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», сборная Норвегии);

7. Тонии Кроос (завершил карьеру, ранее – «Реал», сборная Германии);

8. Килиан Мбаппе («ПСЖ» / «Реал», сборная Франции);

9. Флориан Виртц («Байер », сборная Германии);

10. Харри Кейн («Бавария», сборная Англии);

11. Лаутаро Мартинес («Интер», сборная Аргентины);

12. Нико Уильямс («Атлетик», сборная Испании);

13. Фил Фоден («Манчестер Сити», сборная Англии);

14. Федерико Вальверде («Реал», сборная Уругвая );

15. Дани Ольмо («Барселона », сборная Испании );

16. Антонио Рюдигер («Реал», сборная Германии);

17. Фабиан Руис («ПСЖ », сборная Испании);

18. Джамал Мусиала («Бавария », сборная Германии);

19. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити », сборная Бельгии );

20. Коул Палмер («Челси », сборная Англии).

24-е место в списке занял Лионель Месси («Интер Майами », сборная Аргентины ), Криштиану Роналду («Аль-Наср », сборная Португалии ) стал 49-м.