Винисус – лучший игрок прошлого сезона по версии Marca. Беллингем – 2-й, Родри – 3-й, Ямаль – 4-й, Холанд – 6-й, Мбаппе – 8-й, Месси – 24-й, Роналду – 49-й
Отмечается, что выбор был сделан жюри, состоящим из более 100 бывших футболистов, журналистов и аналитиков со всего мира. В первой пятерке представлены трое игроков «Реала», в десятку, если учитывать ранее игравшего за «ПСЖ» Килиана Мбаппе, попали пятеро.
Топ-20 выглядит следующим образом:
1. Винисиус Жуниор («Реал», сборная Бразилии);
2. Джуд Беллингем («Реал», сборная Англии);
3. Родри («Манчестер Сити», сборная Испании);
4. Ламин Ямаль («Барселона», сборная Испании);
5. Дани Карвахаль («Реал», сборная Испании);
6. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», сборная Норвегии);
7. Тонии Кроос (завершил карьеру, ранее – «Реал», сборная Германии);
8. Килиан Мбаппе («ПСЖ» / «Реал», сборная Франции);
9. Флориан Виртц («Байер», сборная Германии);
10. Харри Кейн («Бавария», сборная Англии);
11. Лаутаро Мартинес («Интер», сборная Аргентины);
12. Нико Уильямс («Атлетик», сборная Испании);
13. Фил Фоден («Манчестер Сити», сборная Англии);
14. Федерико Вальверде («Реал», сборная Уругвая);
15. Дани Ольмо («Барселона», сборная Испании);
16. Антонио Рюдигер («Реал», сборная Германии);
17. Фабиан Руис («ПСЖ», сборная Испании);
18. Джамал Мусиала («Бавария», сборная Германии);
19. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити», сборная Бельгии);
20. Коул Палмер («Челси», сборная Англии).
24-е место в списке занял Лионель Месси («Интер Майами», сборная Аргентины), Криштиану Роналду («Аль-Наср», сборная Португалии) стал 49-м.
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