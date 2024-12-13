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  • Винисус – лучший игрок прошлого сезона по версии Marca. Беллингем – 2-й, Родри – 3-й, Ямаль – 4-й, Холанд – 6-й, Мбаппе – 8-й, Месси – 24-й, Роналду – 49-й
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Винисус – лучший игрок прошлого сезона по версии Marca. Беллингем – 2-й, Родри – 3-й, Ямаль – 4-й, Холанд – 6-й, Мбаппе – 8-й, Месси – 24-й, Роналду – 49-й

Marca представила рейтинг лучших игроков прошлого сезона.

Отмечается, что выбор был сделан жюри, состоящим из более 100 бывших футболистов, журналистов и аналитиков со всего мира. В первой пятерке представлены трое игроков «Реала», в десятку, если учитывать ранее игравшего за «ПСЖ» Килиана Мбаппе, попали пятеро. 

Топ-20 выглядит следующим образом:

1. Винисиус Жуниор («Реал», сборная Бразилии);

2. Джуд Беллингем («Реал», сборная Англии);

3. Родри («Манчестер Сити», сборная Испании);

4. Ламин Ямаль («Барселона», сборная Испании);

5. Дани Карвахаль («Реал», сборная Испании);

6. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», сборная Норвегии);

7. Тонии Кроос (завершил карьеру, ранее – «Реал», сборная Германии);

8. Килиан Мбаппе («ПСЖ» / «Реал», сборная Франции);

9. Флориан ВиртцБайер», сборная Германии);

10. Харри Кейн («Бавария», сборная Англии);

11. Лаутаро Мартинес («Интер», сборная Аргентины);

12. Нико Уильямс («Атлетик», сборная Испании);

13. Фил Фоден («Манчестер Сити», сборная Англии);

14. Федерико Вальверде («Реал», сборная Уругвая);

15. Дани ОльмоБарселона», сборная Испании);

16. Антонио Рюдигер («Реал», сборная Германии);

17. Фабиан РуисПСЖ», сборная Испании);

18. Джамал МусиалаБавария», сборная Германии);

19. Кевин де БрюйнеМанчестер Сити», сборная Бельгии);

20. Коул ПалмерЧелси», сборная Англии).

24-е место в списке занял Лионель МессиИнтер Майами», сборная Аргентины), Криштиану РоналдуАль-Наср», сборная Португалии) стал 49-м.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
logoРеал Мадрид
logoКилиан Мбаппе
logoВинисиус Жуниор
logoСборная Бразилии по футболу
logoЭрлинг Холанд
logoДжуд Беллингем
logoДаниэль Карвахаль
logoЛамин Ямаль
logoТони Кроос
logoФлориан Виртц
logoХарри Кейн
logoБайер
logoЛаутаро Мартинес
logoНико Уильямс
logoБарселона
logoСборная Уругвая по футболу
logoФедерико Вальверде
logoФилип Фоден
logoДани Ольмо
logoЛа Лига
logoПСЖ
logoАнтонио Рюдигер
logoФабиан Руис
logoБавария
logoМанчестер Сити
logoКевин де Брюйне
logoЛионель Месси
logoЧелси
logoСборная Бельгии по футболу
logoКоул Палмер
logoКриштиану Роналду
logoСборная Аргентины по футболу
logoСборная Португалии по футболу
logoИнтер Майами
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoсборная Норвегии по футболу
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