Колыванов об обмене Дивеева в «Зенит»: «Для ЦСКА это минус. Где они еще найдут такого российского центрального защитника?»
Игорь Колыванов высказался о возможном обмене защитника ЦСКА Игоря Дивеева на форварда «Зенита» Лусиано Гонду.
«Дивеев отлично себя чувствует в ЦСКА. У «Зенита» всегда есть возможность выкупить или забрать каких-то игроков. В условиях нового лимита для команды из Петербурга это плюс, а для армейцев — однозначно минус. Где они еще найдут такого российского центрального защитника, как Дивеев?
Не знаю, можно ли назвать это ошибкой армейской команды или нет, но это однозначно потеря», — сказал бывший тренер юношеской сборной России.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Советский спорт»
