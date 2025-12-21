  • Спортс
  Колыванов об обмене Дивеева в «Зенит»: «Для ЦСКА это минус. Где они еще найдут такого российского центрального защитника?»
Колыванов об обмене Дивеева в «Зенит»: «Для ЦСКА это минус. Где они еще найдут такого российского центрального защитника?»

Игорь Колыванов высказался о возможном обмене защитника ЦСКА Игоря Дивеева на форварда «Зенита» Лусиано Гонду.

«Дивеев отлично себя чувствует в ЦСКА. У «Зенита» всегда есть возможность выкупить или забрать каких-то игроков. В условиях нового лимита для команды из Петербурга это плюс, а для армейцев — однозначно минус. Где они еще найдут такого российского центрального защитника, как Дивеев? 

Не знаю, можно ли назвать это ошибкой армейской команды или нет, но это однозначно потеря», — сказал бывший тренер юношеской сборной России.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Советский спорт»
