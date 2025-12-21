«Зенит» передумал продавать Нино зимой на фоне борьбы за титул. «Флуминенсе», «Палмейрас» и «Крузейро» могут вернуться к переговорам летом (Globo)

«Зенит» передумал продавать защитника Нино зимой.

«Зенит» передумал продавать защитника Нино в зимнее трансферное окно на фоне борьбы за титул РПЛ , сообщает Globo.

Петербургский клуб отказался расставаться с 28-летним бразильцем во время переговоров с «Флуминенсе », «Палмейрас » и «Крузейро», которые могут вернуться к кандидатуре Нино летом.

По данным Legalbet, «Флуминенсе» не направлял «Зениту » официальных предложений о трансфере защитника, чей контракт рассчитан до июня 2028 года.