  «Зенит» передумал продавать Нино зимой на фоне борьбы за титул. «Флуминенсе», «Палмейрас» и «Крузейро» могут вернуться к переговорам летом (Globo)
0

«Зенит» передумал продавать Нино зимой на фоне борьбы за титул. «Флуминенсе», «Палмейрас» и «Крузейро» могут вернуться к переговорам летом (Globo)

«Зенит» передумал продавать защитника Нино зимой.

«Зенит» передумал продавать защитника Нино в зимнее трансферное окно на фоне борьбы за титул РПЛ, сообщает Globo.

Петербургский клуб отказался расставаться с 28-летним бразильцем во время переговоров с «Флуминенсе», «Палмейрас» и «Крузейро», которые могут вернуться к кандидатуре Нино летом.

По данным Legalbet, «Флуминенсе» не направлял «Зениту» официальных предложений о трансфере защитника, чей контракт рассчитан до июня 2028 года.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Globo
