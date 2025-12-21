«Зенит» передумал продавать Нино зимой на фоне борьбы за титул. «Флуминенсе», «Палмейрас» и «Крузейро» могут вернуться к переговорам летом (Globo)
«Зенит» передумал продавать защитника Нино зимой.
«Зенит» передумал продавать защитника Нино в зимнее трансферное окно на фоне борьбы за титул РПЛ, сообщает Globo.
Петербургский клуб отказался расставаться с 28-летним бразильцем во время переговоров с «Флуминенсе», «Палмейрас» и «Крузейро», которые могут вернуться к кандидатуре Нино летом.
По данным Legalbet, «Флуминенсе» не направлял «Зениту» официальных предложений о трансфере защитника, чей контракт рассчитан до июня 2028 года.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Globo
