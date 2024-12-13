Елизавета Туктамышева: «Думаю, я могла бы вернуться в спорт. Но уверена, что на Олимпиаду бы не поехала»
Туктамышева заявила, что могла бы вернуться при допуске к международным стартам.
Фигуристка последний раз выступала на соревнованиях в сезоне-2022/23.
– Лиза, а если мы в идеальном мире, допускают до Олимпийских игр – тебя Олимпиада все еще заводит? Хотелось бы тебе вернуться или уже живешь другую жизнь?
– Думаю, я бы могла вернуться [в спорт]. Но я уверена, что я бы не поехала, ха-ха.
– Почему? По твоему мнению, сложилась какая-то закономерность?
– Мне кажется, что есть какая-то закономерность, – сказала чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева в ютуб-шоу «Каток».
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ДоброFON
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