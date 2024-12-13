Елизавета Туктамышева: «Думаю, я могла бы вернуться в спорт. Но уверена, что на Олимпиаду бы не поехала»

Туктамышева заявила, что могла бы вернуться при допуске к международным стартам.

Фигуристка последний раз выступала на соревнованиях в сезоне-2022/23.

– Лиза, а если мы в идеальном мире, допускают до Олимпийских игр – тебя Олимпиада все еще заводит? Хотелось бы тебе вернуться или уже живешь другую жизнь?

– Думаю, я бы могла вернуться [в спорт]. Но я уверена, что я бы не поехала, ха-ха.

– Почему? По твоему мнению, сложилась какая-то закономерность?

– Мне кажется, что есть какая-то закономерность, – сказала чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева в ютуб-шоу «Каток».