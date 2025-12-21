  • Спортс
  • Франк об удалениях с «Ливерпулем»: «Считаю неправильной красную Симонса – он двигался, а нога ван Дейка оказалась под ударом. Не знаю, за что была первая желтая Ромеро»
Главный тренер «Тоттенхэма» Томас Франк высказался об удалениях в матче с «Ливерпулем» (1:2). Главным арбитром встречи был Том Брукс.

Хави Симонс получил прямую красную карточку на 33-й минуте за фол на защитнике «красных» Вирджиле ван Дейке. Кристиан Ромеро был удален на 93-й за две желтые карточки.

«Первая неудача последовала с красной карточкой. Я уже видел подобное раньше, но я не думаю, что нам нужна игра, где, мы не стараемся демонстрировать исключительную силу и смелость.

Он [Cимонс] двигался, и нога ван Дейка оказалась под ударом. Я уже видел, как такие карточки показывали раньше, и все равно считаю это неправильным.

Но мы остались в игре и продолжали бороться. Забили отличный гол, сделав счет 2:1, а затем красную карточку получил Кути (Кристиан Ромеро – Спортс’‘) за две желтые… Я не знаю, что случилось в моменте с первой, спрошу у судьи.

Но со второй понятно, что это момент, когда соревнуются два больших парня, Конате проходит через Кути. Его нога касалась головы Кути, но это не была желтая карточка. Было небольшое движение, и чувствовалось, что все очень накалено. В этот момент должно приниматься правильное решение.

Но в целом, мое самое главное чувство – это гордость», – заявил Франк.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Sky Sports
