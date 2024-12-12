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Лыжи. Кубок мира. Клэбо и Гульберг, Шаппа и Жув, Пеллегрино и Барп, Крюгер и Эвен Нортуг пробегут командный спринт свободным стилем

Клэбо и Гульберг, Шаппа и Жув пробегут командный спринт на Кубке мира в Давосе.

Гонка пройдет 13 декабря.

Кубок мира по лыжным гонкам-2024/25

3-й этап

Давос, Швейцария

Мужчины, командный спринт, свободный стиль

Начало квалификации – 18:00 по московскому времени (трансляция финалов – после 20:00 на Матч!Арене)

Старт-лист

1. Норвегия-1 (Пол Гульберг, Йоханнес Клэбо)

2. Италия-1 (Элиа Барп, Федерико Пеллегрино)

3. Норвегия-2 (Симен Хегстад Крюгер, Эвен Нортуг)

4. Франция-1 (Жюль Шаппа, Ришар Жув)

5. Швеция-1 (Юхан Хагстрем, Эдвин Ангер)

6. США-1 (Занден Макмаллен, Бен Огден)

7. Швеция-2 (Трульс Гиссельман, Маркус Грате)

8. Швейцария (Яник Рибли, Валерио Гронд)

9. Финляндия-1 (Лаури Вуоринен, Йони Мяки)

10. FIS (Эндрю Масгрэйв, Ван Цян)

Полный старт-лист – здесь.

Расписание третьего этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Давосе

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
лыжные гонки
logoКубок мира
результаты
командный спринт
logoФедерико Пеллегрино
logoПол Гульберг
logoЙоханнес Клэбо
logoсборная Италии по лыжным видам спорта
Элиа Барп
logoсборная Норвегии
logoсборная Швеции
Жюль Шаппа
Эдвин Ангер
Ришар Жув
logoСимен Хегстад Крюгер
logoсборная США
Юхан Хагстрем
logoЭвен Нортуг
logoсборная Франции
Йони Мяки
Яник Рибли
Трульс Гиссельман
Лаури Вуоринен
сборная Великобритании
Занден МакМаллен
Ван Цян
logoсборная Финляндии
Валерио Гронд
logoсборная Китая
Бен Огден
logoЭндрю Масгрэйв
Маркус Грате
logoсборная Швейцарии
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