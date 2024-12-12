Лыжи. Кубок мира. Клэбо и Гульберг, Шаппа и Жув, Пеллегрино и Барп, Крюгер и Эвен Нортуг пробегут командный спринт свободным стилем
Клэбо и Гульберг, Шаппа и Жув пробегут командный спринт на Кубке мира в Давосе.
Гонка пройдет 13 декабря.
Кубок мира по лыжным гонкам-2024/25
3-й этап
Давос, Швейцария
Мужчины, командный спринт, свободный стиль
Начало квалификации – 18:00 по московскому времени (трансляция финалов – после 20:00 на Матч!Арене)
Старт-лист
1. Норвегия-1 (Пол Гульберг, Йоханнес Клэбо)
2. Италия-1 (Элиа Барп, Федерико Пеллегрино)
3. Норвегия-2 (Симен Хегстад Крюгер, Эвен Нортуг)
4. Франция-1 (Жюль Шаппа, Ришар Жув)
5. Швеция-1 (Юхан Хагстрем, Эдвин Ангер)
6. США-1 (Занден Макмаллен, Бен Огден)
7. Швеция-2 (Трульс Гиссельман, Маркус Грате)
8. Швейцария (Яник Рибли, Валерио Гронд)
9. Финляндия-1 (Лаури Вуоринен, Йони Мяки)
10. FIS (Эндрю Масгрэйв, Ван Цян)
Полный старт-лист – здесь.
Расписание третьего этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Давосе
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
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