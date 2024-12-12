Лыжи. Кубок мира. Клэбо и Гульберг, Шаппа и Жув, Пеллегрино и Барп, Крюгер и Эвен Нортуг пробегут командный спринт свободным стилем

Клэбо и Гульберг, Шаппа и Жув пробегут командный спринт на Кубке мира в Давосе.

Гонка пройдет 13 декабря. Кубок мира по лыжным гонкам-2024/25 3-й этап Давос, Швейцария Мужчины, командный спринт, свободный стиль Начало квалификации – 18:00 по московскому времени (трансляция финалов – после 20:00 на Матч!Арене) Старт-лист 1. Норвегия-1 (Пол Гульберг, Йоханнес Клэбо) 2. Италия-1 (Элиа Барп, Федерико Пеллегрино) 3. Норвегия-2 (Симен Хегстад Крюгер, Эвен Нортуг) 4. Франция-1 (Жюль Шаппа, Ришар Жув) 5. Швеция-1 (Юхан Хагстрем, Эдвин Ангер) 6. США-1 (Занден Макмаллен, Бен Огден) 7. Швеция-2 (Трульс Гиссельман, Маркус Грате) 8. Швейцария (Яник Рибли, Валерио Гронд) 9. Финляндия-1 (Лаури Вуоринен, Йони Мяки) 10. FIS (Эндрю Масгрэйв, Ван Цян) Полный старт-лист – здесь . Расписание третьего этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Давосе