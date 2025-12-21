  • Спортс
  Кержаков опубликовал часть письма ФИФА: «Проверив данные, мы видим, что право на гол принадлежит А. Кержакову. Рекомендуем обращаться в РФС»
10

Кержаков опубликовал часть письма ФИФА: «Проверив данные, мы видим, что право на гол принадлежит А. Кержакову. Рекомендуем обращаться в РФС»

Кержаков опубликовал часть письма ФИФА насчет гола Германии.

Александр Кержаков выложил часть письма от ФИФА по поводу гола в матче с Германией в 2005-м.

Ранее ФИФА подтвердила, что Кержаков, а не Андрей Аршавин забил за сборную России в товарищеском матче с Германией (2:2) в 2005 году. Если РФС подтвердит это, Артем Дзюба перестанет быть единоличным рекордсменом сборной – у них с Кержаковым будет по 31 голу.

«По многочисленным просьбам публикую самую основную и важную часть письма из ФИФА от 02.12.2025г. (в переводе на русский).

«Проверив опубликованные и консолидированные данные в онлайн-источниках, мы видим, что фактическое право на  гол действительно принадлежит А. Кержакову.

В случае подобных запросов мы рекомендуем А. Кержакову в первую очередь обращаться в Российский футбольный союз (РФС) для проведения необходимых проверок, касающихся товарищеских матчей, поскольку именно в РФС хранится информация о проведении своих собственных игр», – написал Кержаков в телеграм-канале.

Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал Александра Кержакова
