Приемный отец Мукоко заявил, что Юссуф родился в 2000-м, а не в 2004-м. Форварду 24 года, а не 20 (Bild)

Приемный отец Юссуфа Мукоко признал, что возраст игрока подделан.

Кроме того, Джозеф Мукоко, который ранее публично представлялся отцом футболиста, заявил, что не является биологическим родителем Юссуфа.

Об этом говорится в письменных показаниях, опубликованных в документальном фильме ProSieben «Обман и мошенничество – бизнес на миллион с футбольными талантами». С этими документами ознакомились журналисты Bild.

Согласно заявлениям Джозефа, форварду дортмундской «Боруссии », который играет на правах аренды за «Ниццу», сейчас не 20 лет, а 24.

«Осознавая уголовную ответственность за дачу ложных показаний, я заявляю (...) под присягой: Юссуф Мукоко не является моим биологическим сыном и моей жены Мари Мукоко. И он не родился 20 ноября 2004 года в Яунде, Камерун.

Я купил ему фальшивое свидетельство о рождении в Яунде. С этим документом я пошел в посольство, получил паспорт, а затем отвез его в Германию как своего сына. На самом деле он родился 19 июля 2000 года. Мы сделали его на четыре года моложе. Теперь его дата рождения – 20 ноября 2004 года», – говорится в показаниях приемного отца игрока.

Bild отмечает, что подпись под показаниями соответствует подписи в паспорте Джозефа.