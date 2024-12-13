Лифинцев выиграл золото на чемпионате мира по плаванию на короткой воде на 50 м на спине. Это его третья победа на турнире

Лифинцев выиграл третье золото на чемпионате мира по плаванию на короткой воде.

Россиянин победил в заплыве на дистанции 50 м на спине с результатом 22,47 секунды и установил юниорский мировой рекорд.

Ранее 18-летний пловец выиграл золотые медали в комбинированной эстафете 4 по 50 м, а также на дистанции 100 м на спине.