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Лифинцев выиграл золото на чемпионате мира по плаванию на короткой воде на 50 м на спине. Это его третья победа на турнире

Лифинцев выиграл третье золото на чемпионате мира по плаванию на короткой воде.

Россиянин победил в заплыве на дистанции 50 м на спине с результатом 22,47 секунды и установил юниорский мировой рекорд. 

Ранее 18-летний пловец выиграл золотые медали в комбинированной эстафете 4 по 50 м, а также на дистанции 100 м на спине. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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logoМирон Лифинцев
рекорды
чемпионат мира на короткой воде
плавание
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