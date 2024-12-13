Чемпионат мира по плаванию на короткой воде. Лифинцев, Самусенко и Мишарина выступят в финалах

Россияне Лифинцев, Самусенко и Мишарина проплывут в финалах ЧМ в Будапеште.

13 декабря на чемпионате мира по плаванию на короткой воде разыграют девять комплектов наград

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде-2024

Будапешт, Венгрия

Финалы

Женщины

200 м, брасс

19:40

50 м, спина

20:04

100 м, комплекс

20:51

1500 м, вольный стиль

21:07

Участница из России: Ксения Мишарина .

Мужчины

200 м, брасс

19:50

50 м, спина

20:12

Участники из России: Мирон Лифинцев, Павел Самусенко .

100 м, комплекс

20:59

4x200 м, эстафета, вольный стиль

21:36

Микст

4x50 м, смешанная эстафета, вольный стиль

19:32

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала заплывов – московское. Участники финалов в отдельных видах еще определятся после предварительных заплывов. Прямая трансляция – на телеканале «Матч ТВ».