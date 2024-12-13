Чемпионат мира по плаванию на короткой воде. Лифинцев, Самусенко и Мишарина выступят в финалах
Россияне Лифинцев, Самусенко и Мишарина проплывут в финалах ЧМ в Будапеште.
13 декабря на чемпионате мира по плаванию на короткой воде разыграют девять комплектов наград
Чемпионат мира по плаванию на короткой воде-2024
Будапешт, Венгрия
Финалы
Женщины
200 м, брасс
19:40
50 м, спина
20:04
100 м, комплекс
20:51
1500 м, вольный стиль
21:07
Участница из России: Ксения Мишарина.
Мужчины
200 м, брасс
19:50
50 м, спина
20:12
Участники из России: Мирон Лифинцев, Павел Самусенко.
100 м, комплекс
20:59
4x200 м, эстафета, вольный стиль
21:36
Микст
4x50 м, смешанная эстафета, вольный стиль
19:32
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала заплывов – московское. Участники финалов в отдельных видах еще определятся после предварительных заплывов. Прямая трансляция – на телеканале «Матч ТВ».
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем