МОК готовится передать России бронзовые медали за выступление в командном турнире на Олимпиаде-2022

МОК готовится передать России бронзовые медали за командный турнир на Олимпиаде.

Об этом сообщает корреспондент Спортс’‘ Майя Багрянцева.

Российские фигуристы на Олимпийских играх в Пекине победили в командном турнире, вторыми стали американцы, третьими – японцы.

Позднее участница командного турнира россиянка Камила Валиева была дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил, ее результаты аннулировали, и россияне лишились золота и переместились на третье место.

Сборные США и Японии получили медали командного турнира во время торжественной церемонии на летней Олимпиаде в Париже.

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Марк Кондратюк получат бронзовые награды через Олимпийский комитет России.