МОК готовится передать России бронзовые медали за выступление в командном турнире на Олимпиаде-2022
МОК готовится передать России бронзовые медали за командный турнир на Олимпиаде.
Об этом сообщает корреспондент Спортс’‘ Майя Багрянцева.
Российские фигуристы на Олимпийских играх в Пекине победили в командном турнире, вторыми стали американцы, третьими – японцы.
Позднее участница командного турнира россиянка Камила Валиева была дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил, ее результаты аннулировали, и россияне лишились золота и переместились на третье место.
Сборные США и Японии получили медали командного турнира во время торжественной церемонии на летней Олимпиаде в Париже.
Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Марк Кондратюк получат бронзовые награды через Олимпийский комитет России.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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