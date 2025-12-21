Гунько о 6-м месте «Спартака»: «Тренерская неясность долго не давала стабильные очки и игру»
Гунько о 6-м месте «Спартака»: тренерская неясность долго не давала стабильные очки.
Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Гунько оценил 6-е место красно-белых в РПЛ после 18 туров.
— Могло быть и лучше. Исходя из подбора игроков, наверное, тренерская неясность на протяжении длительного времени не давала «Спартаку» стабильные очки и игру.
— Кто должен быть главным тренером?
— Есть руководство, спортивный директор. Эти люди будут принимать решение. На данный момент – спортивный директор Кахигао. Думаю, следующего тренера будет выбирать он.
— Вы были в похожей ситуации, в которой сейчас оказался Романов. Можно ли сравнивать ваши случаи?
— Некорректно об этом говорить, но ситуация похожи. Тоже отставка и назначение человека из структуры клуба, — сказал Гунько.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
