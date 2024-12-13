Дюков, Майгуров, Сихарулидзе, Третьяк, Тарпищев вошли в исполком ОКР

Объявлен новый состав исполкома Олимпийского комитета России (ОКР).

Голосование прошло сегодня в Москве на заседании делегатов Олимпийского собрания.

Всего в исполком вошли 29 человек: Александр Дюков, Олег Белозеров, Дмитрий Мазепин, Евгений Архипов, Виктор Березов, Юрий Борзаковский, Наталия Гарт, Николай Гуляев, Михаил Дегтярев, Роман Крамарь, Виктор Майгуров, Ильгар Мамедов, Михаил Мамиашвили, Александр Никитин, Наталья Паршикова, Анатолий Пегов, Александр Попов, Виталий Смирнов, Аркадий Ротенберг, Дмитрий Свищев, Антон Сихарулидзе, Шамиль Тарпищев, Геннадий Тимченко, Владислав Третьяк, Марат Филиппов, Петр Фрадков, Сергей Цой, Станислав Шевченко, Сергей Шишкарев.

150 делегатов проголосовали за обновленный состав исполкома, трое проголосовали против, еще трое воздержались.