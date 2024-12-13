Осинькин покинет «Крылья» летом. Уйдет также руководство клуба – из-за подозрений в участии «в схеме по заносу денег судьям» (Mash)

Игорь Осинькин покинет «Крылья Советов» после этого сезона РПЛ.

Как сообщает «Евро-Футбол.Ру» со ссылкой на телеграм-канал Mash, главный тренер завершит работу в клубе летом.

Евгений Калешин является одним из основных претендентов на пост главного тренера «Крыльев Советов ».

Отмечается, что клуб также покинут президент, его заместитель и другие функционеры. Причина расставания с ними – подозрения в участии в схемах «по заносу денег судьям». Также есть вопросы по поводу отступных и агентских комиссий в контрактах футболистов.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей «преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе».