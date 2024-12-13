Тимченко, Белозеров, Ротенберг, Мазепин и Фрадков избраны вице-президентами ОКР
Олег Белозеров, Дмитрий Мазепин, Александр Никитин, Геннадий Тимченко, Аркадий Ротенберг, Марат Филиппов и Петр Фрадков избраны вице-президентами Олимпийского комитета России (ОКР).
Выборы прошли 13 декабря на заседании делегатов Олимпийского собрания в Москве. За проголосовали 160 делегатов, против – один, воздержались – четверо.
Белозеров возглавляет Федерацию гимнастики России, Мазепин – Федерацию водных видов спорта, Фрадков – Всероссийскую федерацию легкой атлетики.
Тимченко занимает пост председателя совета директоров Континентальной хоккейной лиги, Аркадий Ротенберг – первый вице-президент Федерации дзюдо, Никитин – заместитель министра спорта, Филиппов – секретарь Совета при президенте РФ по развитию физкультуры и спорта.
Ранее должность президента ОКР занял министр спорта Михаил Дегтярев, он был единственным кандидатом на выборах.
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