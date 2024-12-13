Тимченко, Белозеров, Ротенберг, Мазепин и Фрадков избраны вице-президентами ОКР

Олег Белозеров , Дмитрий Мазепин , Александр Никитин, Геннадий Тимченко, Аркадий Ротенберг , Марат Филиппов и Петр Фрадков избраны вице-президентами Олимпийского комитета России (ОКР).

Выборы прошли 13 декабря на заседании делегатов Олимпийского собрания в Москве. За проголосовали 160 делегатов, против – один, воздержались – четверо.

Белозеров возглавляет Федерацию гимнастики России, Мазепин – Федерацию водных видов спорта, Фрадков – Всероссийскую федерацию легкой атлетики.

Тимченко занимает пост председателя совета директоров Континентальной хоккейной лиги, Аркадий Ротенберг – первый вице-президент Федерации дзюдо, Никитин – заместитель министра спорта, Филиппов – секретарь Совета при президенте РФ по развитию физкультуры и спорта.

Ранее должность президента ОКР занял министр спорта Михаил Дегтярев, он был единственным кандидатом на выборах.