3

НХЛ. «Каролина» сыграет с «Оттавой» в единственном матче дня

«Каролина» сыграет с «Оттавой» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

НХЛ

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Таблица НХЛ

Статистика НХЛ

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
logoНХЛ
результаты матчей
logoКаролина
logoОттава
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Монреаль», «Питтсбург» победил «Торонто», «Эдмонтон» был сильнее «Сент-Луиса», «Филадельфия» уступила «Бостону»
3488 декабря, 05:40
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Касатонов об опросе ВЦИОМ: «Горжусь, что хоккей – спорт номер один в стране. Это заслуга побед СССР и России, а также того, что наши играют в НХЛ – лучшей лиге мира»
6 минут назад
Фетисов об ограничениях для россиян на ЧМ по плаванию: «Унизительно, какая-то вакханалия. Понимаем, что спортсменам хочется участвовать, но это еще хуже неучастия»
442 минуты назад
Торторелла о вратарях «Филадельфии»: «Эрссон – наш номер один, Колосов – второй, Федотов – третий. Это уже решено, я поговорил с каждым»
31сегодня, 12:01
Купер о Кучерове: «Волшебный хоккеист, способен создать момент из ничего. Я не знал, что он набрал 6 очков – мы считали, что Генцел станет игроком матча»
12сегодня, 11:24
Сергей Федоров: «Не планировал становиться тренером, нет желания возвращаться. Провальным прошлый сезон не считаю, силы не беспредельны»
12сегодня, 11:04
Российские игроки «Коламбуса» пообщались с фанатами, несмотря на отмену «Вечера наследия». Болельщики сделали фото с хоккеистами
6сегодня, 10:51
Валерий Каменский: «Хоккей без России – полуфабрикат. Допуск ребят на юношеские и молодежные соревнования возможен только на наших условиях, такое мое мнение»
35сегодня, 09:57
«Динамо» расторгнет контракт с О’Деллом. 34-летний форвард не играет с 8 октября (Михаил Зислис)
11сегодня, 09:42
Буше об «Авангарде»: «Будем пропагандировать быстрый и агрессивный хоккей. Я давал рекомендации в последних двух матчах, это принесло плоды»
2сегодня, 08:58
Гашек об отмене «Вечера русского наследия» в Коламбусе: «Важная победа, которая помогла спасти жизни»
52сегодня, 08:56
Ко всем новостям
Последние новости
Сушинский о сборной мира КХЛ на КПК: «Приехали для удовольствия, ни одного силового приема не было. Идея команды хорошая, но оказать сопротивление не получилось»
125 минут назад
Рыбин назвал топ-3 россиян в этом сезоне НХЛ: «Овечкин до травмы пер вперед, как машина. Еще Кучеров с Капризовым, Мичкова авансом выпишем – пускай старается»
3сегодня, 12:30
Терещенко о Кучерове: «Побьет свои рекорды по очкам, надеюсь. Рекорд Гретцки по баллам за сезон превзойти очень трудно»
2сегодня, 12:13
Тренер вратарей «Динамо» о Миске: «Люди ждут его ошибок – им уже без разницы, что он делает. Здорово, что есть интерес болельщиков – Хантер стал популярным»
1сегодня, 11:37
Хайнс об 1:7 с «Эдмонтоном»: «Нехарактерный матч для «Миннесоты», но я не собираюсь долго думать о нем. Мы должны восстановить силы и готовиться к следующей игре»
1сегодня, 10:26
Ланкинен сделал 3-й шатаут в сезоне – 4:0 с «Флоридой». Вратарь «Ванкувера» сравнялся с лидерами НХЛ по этому показателю
1сегодня, 10:11
Задоров при 1:5 с «Сиэтлом» – 7 хитов, 4 блока, полезность «0» за 21:59 на льду
4сегодня, 09:25
Плющев про матч «России 25» на КПК: «Сборная мира решила не утруждаться, неплохо начав. Переполненные трибуны, сказочный стадион – игра была не ниже Евротура по уровню, думаю»
5сегодня, 09:13
Бучневич продлил результативную серию до 7 матчей, сделав ассист с «Сан-Хосе». У форварда «Сент-Луиса» 7 очков на отрезке
сегодня, 08:28
Руа про 5:4 с «Чикаго» после 5:1: «Сорокин – джентльмен. Будь я на месте Ильи, то сломал бы клюшку в раздевалке. «Айлендерс» вообще не помогали ему в последние 9 минут»
2сегодня, 07:40
Рекомендуем