Апелляция по дисквалифиции Флика отклонена. Тренер не сможет руководить «Барсой» в матчах с «Леганесом» и «Атлетико»

Дисквалификация Ханси Флика осталась в силе.

Ранее дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) дисквалифицировал главного тренера «Барселоны» на два матча после того, как специалист был удален в игре против «Бетиса » (2:2) за несогласие с решением арбитра Алехандро Муньиса назначить пенальти в ворота каталонцев.

«Барселона » подала апелляцию на это решение федерации, однако она была отклонена. Каталонцы, которые были недовольны дисквалификацией, не станут принимать дальнейших мер по апелляции.

Таким образом, немецкий тренер не сможет руководить командой в предстоящих матчах Ла Лиги против «Леганеса » и «Атлетико ».