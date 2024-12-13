Апелляция по дисквалифиции Флика отклонена. Тренер не сможет руководить «Барсой» в матчах с «Леганесом» и «Атлетико»
Дисквалификация Ханси Флика осталась в силе.
Ранее дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) дисквалифицировал главного тренера «Барселоны» на два матча после того, как специалист был удален в игре против «Бетиса» (2:2) за несогласие с решением арбитра Алехандро Муньиса назначить пенальти в ворота каталонцев.
«Барселона» подала апелляцию на это решение федерации, однако она была отклонена. Каталонцы, которые были недовольны дисквалификацией, не станут принимать дальнейших мер по апелляции.
Таким образом, немецкий тренер не сможет руководить командой в предстоящих матчах Ла Лиги против «Леганеса» и «Атлетико».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Marca
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