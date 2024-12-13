У «ПСЖ» худшее трансферное сальдо с 2015 года без учета сделок по воспитанникам – минус 646 млн евро. «МЮ» и «Барса» в пятерке, «Реал» – 14-й, «Спартак» – 33-й

Никто не терпит таких убытков на рынке, как «ПСЖ».

По данным Международного центра спортивных исследований, разница между трансферными доходами и расходами французского клуба за период с 2015 по 2024 год составляет минус 646 млн евро. Это худший результат в мире.

Отмечается, что продажа воспитанников при составлении рейтинга не учитывалась. В указанные суммы входят предусмотренные соглашениями бонусы (независимо от того, были ли они в итоге выплачены).

В топ-15 по убыткам на трансферном рынке попали:

1. «ПСЖ » – 646 млн евро.

2. «Манчестер Юнайтед » – 584 млн евро.

3. «Челси » – 580 млн евро.

4. «Барселона » – 368 млн евро.

5. «Тоттенхэм» – 311 млн евро.

6. «Арсенал» – 275 млн евро.

7. «Милан » – 254 млн евро.

8. «Эвертон» – 242 млн евро.

9. «Астон Вилла» – 208 млн евро.

10. «Интер» – 207 млн евро.

11. «Вест Хэм» – 192 млн евро.

12. «Ювентус» – 189 млн евро.

13. «Бавария» – 145 млн евро.

14. «Реал» – 131 млн евро.

15. «Сток Сити» – 130 млн евро.

«Спартак» оказался на 33-й строчке (сальдо – минус 68 млн), «Краснодар» и «Зенит» разделили 39-ю (минус 61 млн), «Локомотив» попал в диапазон с 47-й по 49-ю (минус 43 млн).