У «ПСЖ» худшее трансферное сальдо с 2015 года без учета сделок по воспитанникам – минус 646 млн евро. «МЮ» и «Барса» в пятерке, «Реал» – 14-й, «Спартак» – 33-й
По данным Международного центра спортивных исследований, разница между трансферными доходами и расходами французского клуба за период с 2015 по 2024 год составляет минус 646 млн евро. Это худший результат в мире.
Отмечается, что продажа воспитанников при составлении рейтинга не учитывалась. В указанные суммы входят предусмотренные соглашениями бонусы (независимо от того, были ли они в итоге выплачены).
В топ-15 по убыткам на трансферном рынке попали:
1. «ПСЖ» – 646 млн евро.
2. «Манчестер Юнайтед» – 584 млн евро.
3. «Челси» – 580 млн евро.
4. «Барселона» – 368 млн евро.
5. «Тоттенхэм» – 311 млн евро.
6. «Арсенал» – 275 млн евро.
7. «Милан» – 254 млн евро.
8. «Эвертон» – 242 млн евро.
9. «Астон Вилла» – 208 млн евро.
10. «Интер» – 207 млн евро.
11. «Вест Хэм» – 192 млн евро.
12. «Ювентус» – 189 млн евро.
13. «Бавария» – 145 млн евро.
14. «Реал» – 131 млн евро.
15. «Сток Сити» – 130 млн евро.
«Спартак» оказался на 33-й строчке (сальдо – минус 68 млн), «Краснодар» и «Зенит» разделили 39-ю (минус 61 млн), «Локомотив» попал в диапазон с 47-й по 49-ю (минус 43 млн).
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