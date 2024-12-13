Видео с флагом ДНР на трибуне «Сосьедада» во время матча с «Динамо» Киев появилось в соцсетях. Клуб заявил, что не опасается санкций

Флаг ДНР, вероятно, показали на матче «Сосьедада» с киевским «Динамо».

В четверг испанцы дома разгромили «Динамо» Киев (3:0) в матче 6-го тура основного этапа Лиги Европы.

В соцсетях появилось видео, на котором видно, как во время празднования одного из голов некоторые фанаты «Реал Сосьедад» показали флаг ДНР.

«Реал Сосьедад» не опасается возможных санкций из-за этой ситуации», – заявили в пресс-службе испанского клуба.

В УЕФА пока не сообщили, грозит ли испанскому клубу наказание и будет ли проводиться разбирательство по данному вопросу.