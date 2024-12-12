Лыжи. Кубок мира. Рибом и Сундлинг, Шлинн и Фоснес, Гиммлер и Ридзек пробегут командный спринт свободным стилем

Рибом и Сундлинг, Шлинн и Фоснес пробегут командный спринт на лыжном Кубке мира.

Гонка пройдет 13 декабря в Давосе. Кубок мира по лыжным гонкам-2024/25 3-й этап Давос, Швейцария Женщины, командный спринт, свободный стиль Начало квалификации – 18:00 по московскому времени (трансляция финалов – после 20:00 на Матч!Арене) Старт-лист 1. Швеция-1 (Эмма Рибом, Йонна Сундлинг) 2. Норвегия (Астрид Ойре Шлинн, Кристин Фоснес) 3. США-1 (Рози Бреннан, Джулия Керн) 4. Финляндия-2 (Криста Пярмякоски, Катри Люлюнперя) 5. Швейцария-1 (Аня Вебер, Надин Фендрих) 6. Финляндия-1 (Ясми Йоэнсуу, Ясмин Кахара) 7. Германия-1 (Лаура Гиммлер, Колетта Ридзек) 8. Италия-1 (Катерина Ганц, Николь Монсорно) 9. Франция (Мелисса Гал, Лена Кентен) Полный старт-лист – здесь . Расписание третьего этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Давосе