Лыжи. Кубок мира. Рибом и Сундлинг, Шлинн и Фоснес, Гиммлер и Ридзек пробегут командный спринт свободным стилем
Рибом и Сундлинг, Шлинн и Фоснес пробегут командный спринт на лыжном Кубке мира.
Гонка пройдет 13 декабря в Давосе.
Кубок мира по лыжным гонкам-2024/25
3-й этап
Давос, Швейцария
Женщины, командный спринт, свободный стиль
Начало квалификации – 18:00 по московскому времени (трансляция финалов – после 20:00 на Матч!Арене)
Старт-лист
1. Швеция-1 (Эмма Рибом, Йонна Сундлинг)
2. Норвегия (Астрид Ойре Шлинн, Кристин Фоснес)
3. США-1 (Рози Бреннан, Джулия Керн)
4. Финляндия-2 (Криста Пярмякоски, Катри Люлюнперя)
5. Швейцария-1 (Аня Вебер, Надин Фендрих)
6. Финляндия-1 (Ясми Йоэнсуу, Ясмин Кахара)
7. Германия-1 (Лаура Гиммлер, Колетта Ридзек)
8. Италия-1 (Катерина Ганц, Николь Монсорно)
9. Франция (Мелисса Гал, Лена Кентен)
Полный старт-лист – здесь.
Расписание третьего этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Давосе
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
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