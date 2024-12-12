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Лыжи. Кубок мира. Рибом и Сундлинг, Шлинн и Фоснес, Гиммлер и Ридзек пробегут командный спринт свободным стилем

Рибом и Сундлинг, Шлинн и Фоснес пробегут командный спринт на лыжном Кубке мира.

Гонка пройдет 13 декабря в Давосе.

Кубок мира по лыжным гонкам-2024/25

3-й этап

Давос, Швейцария

Женщины, командный спринт, свободный стиль

Начало квалификации – 18:00 по московскому времени (трансляция финалов – после 20:00 на Матч!Арене)

Старт-лист

1. Швеция-1 (Эмма Рибом, Йонна Сундлинг)

2. Норвегия (Астрид Ойре Шлинн, Кристин Фоснес)

3. США-1 (Рози Бреннан, Джулия Керн)

4. Финляндия-2 (Криста Пярмякоски, Катри Люлюнперя)

5. Швейцария-1 (Аня Вебер, Надин Фендрих)

6. Финляндия-1 (Ясми Йоэнсуу, Ясмин Кахара)

7. Германия-1 (Лаура Гиммлер, Колетта Ридзек)

8. Италия-1 (Катерина Ганц, Николь Монсорно)

9. Франция (Мелисса Гал, Лена Кентен)

Полный старт-лист – здесь.

Расписание третьего этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Давосе

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
результаты
лыжные гонки
logoКубок мира
Аня Вебер
logoЭмма Рибом
logoсборная Норвегии жен
logoАстрид Ойре Шлинн
Ясми Йоэнсуу
Колетта Ридзек
сборная Швейцарии жен
logoсборная США жен
Рози Бреннан
Лаура Гиммлер
Джулия Керн
Катри Люлюнперя
Кристин Фоснес
logoсборная Швеции жен
Надин Фендрих
logoКриста Пярмякоски (Лахтенмяки)
logoЙонна Сундлинг
Ясмин Кахара
logoсборная Финляндии жен
командный спринт (жен)
logoсборная Италии жен
Николь Монсорно
logoсборная Франции жен
Катерина Ганц
Лена Кентен
Мелисса Гал
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